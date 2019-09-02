جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال موسم حج العام 1440 .واستمع سموه لدى استقباله - في مقر الإمارة بجدة - رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري إلى شرح عن محتوى التقرير، ومناقشة الاستعدادات، واستعراض المشروعات الجاري تنفيذها التي ستسهم في مجابهة الأحمال المتوقعة في موسم حج العام 1441هـ، إضافة إلى الخطة العشرية للشركة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.// انتهى //18:15ت م0178