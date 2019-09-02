تونس 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم، في مدينة لاهاي الهولندية، رئيس المحكمة الجنائية الدولية شيل إيبو أوسوجي، والمدعي العام للمحكمة وفاتو بن صودا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن المحادثات تناولت المسائل ذات الاهتمام المشترك وتقييم واقع التعاون بين تونس وهذه المؤسسة الدولية.// انتهى //18:30ت م0179