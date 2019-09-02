عام / وزير الخارجية التونسي يلتقي رئيس المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
تونس 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم، في مدينة لاهاي الهولندية، رئيس المحكمة الجنائية الدولية شيل إيبو أوسوجي، والمدعي العام للمحكمة وفاتو بن صودا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية، أن المحادثات تناولت المسائل ذات الاهتمام المشترك وتقييم واقع التعاون بين تونس وهذه المؤسسة الدولية.
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18:30ت م
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