عمّان 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى التوسع في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية.وعدّ الطراونة - في بيان صحفي اليوم في عمّان - تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في فرض السيادة اليهودية على جميع مستوطنات الضفة الغربية عاملاً محرّضاً يُنذر بمزيد من العنف، وتُدلل على هوية إجرامية للمحتل.وعدّ أن تلك التصريحات تقوّض فرص السلام، وتشكل خرقًا واضحاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة القاضية بوقف الاستيطان، مناشداً باسم الاتحاد دول العالم أجمع وحكوماته وبرلماناته إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في مناهضة الظلم والاضطهاد ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بروح التضامن العالمي عبر أشكال متعددة من المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على المحتل لإجباره على الإذعان للقانون الدولي وأحكامه.وأعرب عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي ودعمه الكامل لدولة فلسطين العربية، مؤكدًا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي لن تغير شيئًا على أرض الواقع، طالما أن هناك قلب فلسطيني ينبض بالحياة، وسواعد تحمل راية المقاومة والتحدي، وعيون ساهرة مصرة على بقاء فلسطين أرضًا عربية مقدسة.// انتهى //18:37ت م0182