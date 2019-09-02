الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستقدم لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي من المركز ( 354 ) لشهر أغسطس 2018 إلى المركز ( 168 ) لشهر سبتمبر 2019 على مستوى لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF), كما تقدم زميله عبدالعزيز بو شليبي من المركز ( 747 ) لشهر أغسطس إلى المركز ( 328 ) لشهر سبتمبر في ذات التصنيف .وأرجع رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد أن ما وصل له اللاعبان في التصنيف إلى توفيق الله عز وجل ثم للعمل المتواصل من الجميع بالاتحاد الذي هذه من إحدى خططه التي يسيرون عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية, مقدماً في هذا الصدد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية على دعمه الكبير لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص .فيما قدم اللاعبان علي الخضراوي و عبدالعزيز بو شليبي الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة الطاولة و القائمين على المنتخب ووعدا بتقديم كل ما بوسعهما خلال المشاركات المقبل بمشيئة الله لرفع راية الوطن عالياً.// انتهى //19:04ت م0185