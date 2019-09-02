الجزائر 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسدعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم إلى التعجيل بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مقترحًا على رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح استدعاء الناخبين يوم ١٥ سبتمبر الجاري.وقال قايد صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط الناحية العسكرية الرابعة بمحافظة ورقلة جنوبي الجزائر: إنه من الأجدر استدعاء الناخبين يوم ١٥ سبتمبر الجاري، على أن تجري الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة قانونًا، أي بعد ٩٠ يوما بدءاً من تاريخ الاستدعاء، مؤكداً ضرورة تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات بناء على مقترحات الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني التي شاركت في الحوار الوطني تحت مظلة اللجنة الوطنية للوساطة والحوار.وأكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة تُعدّ موعداً مهمًا في تاريخ الجزائر، وستحمل في طياتها ما يتيح قطع أشواط أخرى على درب بناء دولة الحق والقانون.وتعيش الجزائر منذ ٢٢ فبراير الماضي على وقع مظاهرات سلمية تنادي إلى تغيير النظام السياسي، وهو المطلب الذي أيدته القيادة العليا للجيش وأعلنت انحيازها لمطالب الشعب.// انتهى //19:24ت م0186