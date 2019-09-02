بيروت 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب في بيروت اليوم، السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ.وجرى خلال اللقاء، التطرق إلى آخر الأحداث على الساحة اللبنانية، بدءاً من الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والخروقات المستمرة وصولاً إلى ما جرى يوم أمس.وأعرب السفير البريطاني عن قلقه من هذه التطورات، حاثاً الجانبين على ضبط النفس ومحاولة إيجاد حل سريع لإنهاء هذه الأزمة".بدوره، أبلغ وزير الدفاع سفير بريطانيا أنه "منذ القرار 1701 والحدود الجنوبية للبنان تنعم بالهدوء رغم الخروقات الإسرئيلية اليومية لهذا القرار، وما حدث منذ أسبوع من إنتهاكات فاضحة وإعتداء سافر على ضواحي العاصمة بيروت كان بمثابة تغيير لقواعد الإشتباك من قبل الإسرائيليين، مما أدى إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مؤكداً أن "إسرائيل هي وحدها من يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وتبعاتها، ولكن بدورها تبقى الحكومة اللبنانية حريصة على الهدوء والإستقرار وتعمل جاهدة لمنع تفاقم الأزمة.// انتهى //19:26ت م0187