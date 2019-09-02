لندن 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستراجعت قيمة الجنية الإسترليني في أسواق المال اللندنية أمام الدولار الأمريكي واليورو بعد ورود تقارير عن مناقشة مجلس الوزراء البريطاني خطة لإجراء انتخابات عامة نتيجة فشل تحقيق إجماع سياسي حول مسار عملية بريكزيت.وتداول الباوند مساء اليوم عند 1.2063 مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع 1.1275 في تبادلات الظهيرة، كما إنخفض الاسترليني أمام اليورو خلال نفس الفترة من 1.1011 الى 1.0988.// انتهى //19:29ت م0189