جدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسزار معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمحافظة جدة اليوم, مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تمارس أعمالها في مساحات العمل المشتركة، وذلك في إطار جهود تمكين الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.وأكد القصبي أن جهود رواد ورائدات الأعمال وحرصهم على الابتكار وتقديم مشاريعهم التجارية بطرق مميزة تعود بالنفع عليهم وعلى أبناء وبنات الوطن.وقال معاليه : "لمست الشغف وحب العمل لدى الشباب والشابات الذين التقيت بهم، وحرصهم على التفوق، وهذا هو وقود النجاح، وأعجبت كثيراً بالأفكار المبتكرة التي تعبر عن رغبتهم الجادة وطموحهم لتحقيق أحلامهم، داعيًا الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق ويعينهم على خدمة وطنهم في كافة المجالات، ويعطيهم حتى يرضيهم".كما زار القصبي شركتي (فايبز) والمكان المتخصصتان في مجال مساحات العمل المشتركة، وتضمان أكثر من 125 منشأة ناشئة ومسرعات أعمال في قطاعات حيوية مثل: الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات، والتقنية الرقمية، والخدمات الإلكترونية، والتسويق، والترفيه، والاستشارات، والصحة والجمال، وتحتضن أكثر من 730 عضو فعّال.واستمع معالي الدكتور القصبي إلى رواد أعمال في شركات ناشئة متخصصة في تحليل بيانات المستهلكين في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى شركات سعودية رائدة في مجال تمكين القطاعات الحيوية للمرأة والتسويق والاستشارات وغيرها.وتُعد مساحات العمل المشتركة ثقافة جديدة في عالم التجارة في الوطن العربي، تُمكن رياديو الأعمال من ممارسة النشاط التجاري في مكان مشترك غير تقليدي، وأكثر انفتاحاً على بيئة ريادة الأعمال الحاضنة.يذكر أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى مهمة الترخيص لمساحات العمل المشتركة، وجرى حتى الآن الترخيص لأكثر من 95 حاضنة لتسهيل عمل رواد ورائدات الأعمال، وتحفيزهم لبدء نشاطهم التجاري وتوفير حزمة متنوعة من الخدمات والموارد.// انتهى //19:30ت م0190