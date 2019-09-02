بروكسل 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأجرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني اتصالاً هاتفياً مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.وناقش الجانبان وفقاً لبيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل خلال الاتصال الوضع الحالي في أمريكا اللاتينية، التي تستضيف حالياً أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.وأعربت فيديريكا موغيريني عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين في فنزويلا والمنطقة، مشيدةً بعمل الدول المضيفة.واتفق الجانبان على أن هناك حاجة لتعبئة دعم مالي وسياسي إضافي للاستجابة للآثار الإقليمية للأزمة في فنزويلا، كما ناقشا الوضع المقلق في ليبيا، حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشكل وثيق لمساعدة اللاجئين والمهاجرين.كما تطرقا إلى وضع اللاجئين السوريين واتفقا على أن العودة إلى سوريا لا تكون ممكنة إلا عندما يكونون آمنين وطوعيين ويستندون إلى قرار مستنير.// انتهى //19:31ت م0191