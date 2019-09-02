الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات الفضاء، والإفادة من التجربة الأمريكية في مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تعمل عليها الهيئة حاليا.// انتهى //20:18ت م0196