الدمام 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية جولاته الميدانية على المدارس والكليات مع بداية العام الدراسي الجديد للقيام بالمهام التوعوية والتوجيهية, وذلك تنفيذًا لخطة الهيئات المتضمنة الوجود المكثف حول المدارس لجميع المراحل التعليمية.ووجه مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات.وتأتي خطة هذا الموسم من خلال المراكز الإشرافية والهيئات المتضمنة الحضور المكثف حول المدارس تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية.// انتهى //20:30ت م0198