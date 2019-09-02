أبوظبي 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة نادية مراد باسي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء جهود الهيئات والمؤسسات العالمية في مختلف المجالات الإنسانية وبشكل خاص دعم المرأة وتمكينها في المجتمعات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:14ت م0204