اجتماعي / " نعم الجود " حملة للتبرع بالدم في جمعية أم الحمام الأهلية
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
القطيف 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
تنظم جمعية أم الحمام الأهلية بمحافظة القطيف بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي يوم غدٍ وبعد غدٍ حملة التبرع بالدم تحت عنوان " نعم الجود " في قاعة جمعية أم الحمام الأهلية.
وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية, و إبراز أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم.
// انتهى //
21:34ت م
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