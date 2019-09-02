القطيف 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستنظم جمعية أم الحمام الأهلية بمحافظة القطيف بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي يوم غدٍ وبعد غدٍ حملة التبرع بالدم تحت عنوان " نعم الجود " في قاعة جمعية أم الحمام الأهلية.وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية, و إبراز أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم.// انتهى //21:34ت م0208