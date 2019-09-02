القاهرة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يزور مصر حاليًا، آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسُبل إنهاء الأزمة في ليبيا.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له أن المباحثات تضمنت التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.وأضاف حافظ أن "شكري" أكد خلال المباحثات أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.وأشار المتحدث إلى أن المبعوث الأممي اطلع وزير الخارجية المصري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، مُعربًا عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة الليبية.// انتهى //21:43ت م0209