عمّان 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، قرار جمهورية هندوراس بفتح بعثة دبلوماسية لها في القدس المحتلة، تمهيدًا لنقل سفارتها من تل أبيب.وعدّ الطراونة - في بيان صحفي اليوم في عمّان - قرار هندوراس مخالفة فاضحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها التي تدين الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.وناشد برلمان هندوراس للضغط على حكومة بلاده من أجل التراجع عن القرار، مطالبًا الأسرة الدولية بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بجدية على إحلال الأمن والاستقرار العالمي، والامتثال لقرارات الهيئة الأممية، وإلزام هندوراس باحترام القانون الدولي، والضغط عليها للتراجع عن قرارها.وشدد في البيان على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، تمامًا كما ورد في قراري مجلس الأمن 242 و338.وأعرب الطراونة عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي ودعمه المطلق لدولة فلسطين العربية، مؤكدًا أن جميع تلك القرارات المارقة مرفوضة عربيًا ودوليًا، وأن فلسطين ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.// انتهى //21:43ت م0210