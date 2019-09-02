الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسدشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي في مدينة الدمام الذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 م.وانطلقت تدريبات الأخضر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني " إيرڤي رينارد " بتمارين الإحماء ، تمرين التمرير ثم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وخوض مناورة جري على منتصف الملعب ركزت على الاستحواذ والتمركز واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.وأجرى المدافع محمد آل فتيل أشعة الرنين المغناطيسي لمعاناته من الآلام في العضلة الضامة واكتفى في الحصة التدريبية بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى المهاجم فراس البريكان بالجري حول الملعب لتعرضه لنزلة برد.//انتهى //22:32ت م0217