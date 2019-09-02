الطائف 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأقامت كلية السياحة والفندقة بالطائف في مقرها برنامج تهيئة ولقاءً تعريفياً لمتدربي الكلية بمناسبة افتتاحها هذا العام ، بحضور عميد الكلية خليل عايض الثقفي ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب .ورحب عميد الكلية الثقفي في بداية اللقاء بالمتدربين وهنأهم بانضمامهم للكلية، مشيرًا إلى أهمية التعرف على برامج الكلية وما تقدمه لهم طوال العام التدريبي .بعد ذلك تم تعريف المتدربين المنضمين والبالغ عددهم أكثر من 200 متدرب بأنظمة ولوائح الكلية، ثم عُقد لقاء مفتوح مع عميد الكلية أجاب من خلاله على جميع أسئلتهم .// انتهى //22:35ت م0218