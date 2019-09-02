عام / كلية السياحة والفندقة بالطائف تستقبل أكثر من 200 متدرب
الاثنين 1441/1/3 هـ الموافق 2019/09/02 م واس
الطائف 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
أقامت كلية السياحة والفندقة بالطائف في مقرها برنامج تهيئة ولقاءً تعريفياً لمتدربي الكلية بمناسبة افتتاحها هذا العام ، بحضور عميد الكلية خليل عايض الثقفي ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب .
ورحب عميد الكلية الثقفي في بداية اللقاء بالمتدربين وهنأهم بانضمامهم للكلية، مشيرًا إلى أهمية التعرف على برامج الكلية وما تقدمه لهم طوال العام التدريبي .
بعد ذلك تم تعريف المتدربين المنضمين والبالغ عددهم أكثر من 200 متدرب بأنظمة ولوائح الكلية، ثم عُقد لقاء مفتوح مع عميد الكلية أجاب من خلاله على جميع أسئلتهم .
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22:35ت م
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