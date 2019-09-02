السيح 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسعقدت اللجنة العقارية في غرفة الخرج مؤخراً ، اجتماعها الأول في دورتها الجديدة برئاسة رئيس اللجنة محمد بن سعود العجمي ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة خطة عمل اللجنة التي تتضمن كافة الأنشطة واللقاءات والبرامج التي تسعى اللجنة لتنفيذها ، كما ناقشت بعض المعوقات التي تواجه القطاع العقاري في مدن ومراكز وقرى الخرج وإيجاد الحلول الفاعلة لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.وتم في ختام الاجتماع ترشيح المهندس ممدوح الرحيلي نائباً لرئيس اللجنة العقارية.23:30ت م0222