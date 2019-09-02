القاهرة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واستأهل فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه على فريق بتروجيت بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت، في إطار الدور نصف النهائي للبطولة.وسجل هدفي بيراميدز كلا من إيريك تراوري و إبراهيم حسن في الدقيقتين (16) و (44) من عمر المباراة.وسيواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر نظيره الزمالك الذي تأهل بعد فوزه أمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.// انتهى //23:44ت م0226