الأمم المتحدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعم المنظمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز المؤسسات وبناء التنمية المستدامة والجامعة وتحقيق الأمن والاستجابة الإنسانية للتحديات التي تواجهها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاتحاد في دعم الحكومة والشعب في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وقال غوتيريش في اليوم الثالث لزيارته للكونغو إن رياح الأمل تهب على الكونغو ، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة السانحة.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي عن قناعته بأن البلاد تشهد لحظة تاريخية تتيح تطوير المؤسسات الديمقراطية ووجود حكومة تطمح إلى إحداث التغيير والتحول، مع وجود معارضة تقوم بدور مهم في الحياة السياسية، وفي ظل احترام حقوق الإنسان.وأوضح غوتيريش أن زيارته تهدف إلى إبداء التضامن مع الشعب ومع السلطات الكونغولية في وجه التحديات الأمنية الراهنة، مبينًا أن التعاون سيُعزز أيضًا في مجالات التنمية الجامعة والمستدامة، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة التي تمتلكها جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //00:19ت م0229