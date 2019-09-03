تبيليسي 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأعلن رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه اليوم استقالته من منصبه، معتبرًا أنّه أدّى مهمته على رأس الحكومة.ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء عن النائب في الحزب الحاكم غيورغي فولسكي قوله: " إنّ اسم مرشّح الحزب لخلافة رئيس الوزراء المستقيل سيعلن الثلاثاء بعد اجتماع لقادة الحزب".وبموجب الدستور الجورجي فإنّ استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة الحكومة بأكملها.// انتهى //00:34ت م0230