سياسي / رئيس وزراء جورجيا يعلن استقالته
الثلاثاء 1441/1/4 هـ الموافق 2019/09/03 م واس
تبيليسي 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس
أعلن رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادزه اليوم استقالته من منصبه، معتبرًا أنّه أدّى مهمته على رأس الحكومة.
ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء عن النائب في الحزب الحاكم غيورغي فولسكي قوله: " إنّ اسم مرشّح الحزب لخلافة رئيس الوزراء المستقيل سيعلن الثلاثاء بعد اجتماع لقادة الحزب".
وبموجب الدستور الجورجي فإنّ استقالة رئيس الوزراء تعني استقالة الحكومة بأكملها.
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