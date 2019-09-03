الأمم المتحدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم إن الولايات المتحدة تريد أن تحمي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضمان الاستقرار على جزيرة إيرلندا وتحترم اتفاق السلام المبرم مع أيرلندا الشمالية في 1998.وأضاف نائب الرئيس الأمريكي بحسب البيت الأبيض في تصريحات بعد وصوله إلى إيرلندا في زيارة تستغرق يومين "سنواصل العمل عن كثب مع كل شركائنا في إيرلندا والمملكة المتحدة لدعم خطة خروج تشجع الاستقرار وتحافظ أيضًا على الأساس القوي الذي وضعه اتفاق السلام المبرم مع أيرلندا الشمالية في 1998".// انتهى //00:37ت م0232