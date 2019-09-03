القاهرة 03 محرم 1441هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم مع المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف، الذي يزور مصر حاليًا.وأكد وزير الداخلية المصري خلال اللقاء أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب في ضوء امتداد تهديداته لأغلب دول العالم، مُحذرًا من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التي تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير.وأشار إلى استعداد وزارة الداخلية الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها.من جانبه أبدى المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.// انتهى //00:43ت م0233