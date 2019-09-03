بيروت 03 محرم 1441هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 أغسطس 2019، بقيمة 336 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 211 مليارًا و53 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 0.51 في المئة، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا الارتفاع إلى زيادة الودائع تحت الطلب بمقدار 144 مليار ليرة لبنانية، وهو ما فاق الارتفاع البالغ 30 مليار ليرة لبنانية، المُسجّل في العملة المتداولة على مدار الأسبوع.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، ارتفع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 222 مليارًا و93 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة انخفاض الودائع لأجل بمقدار 118 مليار دولار والودائع الإدخارية المقيّدة بالليرة اللبنانية، بينما ارتفعت الودائع المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 226 مليون دولار.// انتهى //01:23ت م0235