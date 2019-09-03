الأمم المتحدة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسأبدى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزنه البالغ إزاء الدمار المروع الناجم عن الإعصار "دوريان" الذي ما زال يضرب كومنولث جزر البهاما.وفي بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه اليوم, أعرب غوتيريش عن التضامن مع شعب وحكومة البهاما, وقال البيان الصحفي إن الأمم المتحدة ستواصل دعم جهود الإنقاذ والإنعاش الجارية التي تقودها الحكومة.وعلى موقع تويتر أعربت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا عن تضامنها مع جميع المتضررين بالدمار بسبب الإعصار دوريان.وأضافت قائلة "نراقب الوضع عن كثب ونحث المجتمع الدولي على أن يكون مستعدا لتقديم المساعدة".//انتهى//02:04ت م0236