الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يستعرضان التطوراتسلطان بن سلمان يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى المملكةأمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين «حبيب» و«غزواني»وزير الخارجية يستقبل نظيره الزامبيتعيين ياسر الرميان رئيسا لمجلس إدارة «أرامكو السعودية»القصبي يزور شركات ناشئة ومسرعات أعمال في التقنية والبيانات والاستشارات والترفيه بجدةالتحالف: قوات سعودية في شبوة للتهدئة .. وهلاك 949 حوثيا خلال أسبوعيناتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية تدخل حيز النفاذ بعد 45 يوماًفرق «إيجار» تتعامل مع 3 آلاف بلاغ على منشآت «الوساطة العقارية»تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مكافحة التطرف والإرهابوصول طلائع الجسر الجوي السعودي لمتضرري السيول والأمطار بالسودانتطوير الصناعة الوطنية واللوجستية يدعم الناتج المحلي بـ1,2 تريليون ريالالهروب من الاستثمار بتركياعودة الحياة إلى طبيعتها في الجنوب اللبناني وسط هدوء حذرإعصار دوريان يضرب جزر البهاماجيش الاحتلال يطلق منطادًا تجسسيًا ثانيًا// يتبع //06:54ت م0004