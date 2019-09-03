الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان،الشرقية ، الرياض،نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب ووسط المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج .// انتهى //06:56ت م0005