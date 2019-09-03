رام الله 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سبعة شبان فلسطينيين من محافظة طولكرم.وذكر نادي الأسير في طولكرم أن جيش الاحتلال اعتقل كلًا من: زاهر عامر بركات ، وبنان منصور أبو دقر ، ويزيد تيسير عبدالدايم ، وحسن تيسير فريد أبو ريا ، ومحمد سيف أبو عسل عقب دهم منازل ذويهم في بلدة عنبتا شرق طولكرم. فيما اعتقل الشابين إيهاب زياد محمد رجب من بلدة كفر اللبد شرقا، وجميل جمال جعار من بلدة علار شمالًا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.// انتهى //09:14ت م0020