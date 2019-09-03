القريات 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف نادر بن غالب العتيبي، يرافقه مدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة القريات عبدالعزيز دخل الله الشمري، وعدداً من منسوبي الإدارة.واستعرض اللقاء سير العمل بمكتب الأحوال بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وسرعة انجاز المعاملات، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم سير العمل.وأعرب محافظ القريات عن شكره للجهود المبذولة في فرع الإدارة لتقديم أفضل الخدمات لمراجعيهم.// انتهى //09:29ت م0021