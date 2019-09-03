رام الله 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأنباء عن وجود مخطط استيطاني لشق شارع في قرية جينصافوط شرق قلقيلية وسيطرته على 1000 دونم من أراضي البلدة.وتناولت صحف الصباح تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، خطيرة وتعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول.وسلطت الصحف الضوء على اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال.وتابعت صحف فلسطين بيانات وزارة الخارجية الفلسطينية أن تعميق سُلطات الاحتلال يكشف زيف الجهود الأمريكية لتحقيق السلام.وأولت هذا النهار اهتماما، بدعوة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" إلى مراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبهما بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أن الإعلان عن موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية لانتخاب خليفة لعبدالعزيز بوتفليقة، سيكون في 15 سبتمبر الجاري.// انتهى //09:32ت م0023