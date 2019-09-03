بيروت 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة، وذلك خلال اجتماع اقتصادي ضم كبار المسؤولي بالقصر الرئاسي.وأشارت إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنها جيش الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ورصدت الصحف، القصف الذي نفذته قوات نظام الأسد بعدة قذائف صاروخية على ريف إدلب أمس، ما يعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد الذي دخل يومه الثالث.وواكبت المساعي الحثيثة الجارية بين القوى السياسية السودانية المعنية، لتشكيل حكومة انتقالية.كما تناقلت صحف لبنان، نبأ مقتل ضابط تونسي و 3 إرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التونسية في ولاية القصرين.// انتهى //09:52ت م0025