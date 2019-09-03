الخليل 4 محرم 1441 هـ الموافق 3 سبتمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة مواطنين فلسطينيين ، بينهم أسرى محررين من الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية يالمحافظة، بأن جيش الاحتلال اعتقل الأسير المحرر صهيب قفيشة من مدينة الخليل، ومحمد حسين حريزات ونجله حسين، وجميل جمال نصار من بلدة يطا، والأسيرين المحررين منتصر عيسى شديد، ويوسف سالم قزاز من بلدة دورا جنوب الخليل.وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن جيش الاحتلال داهم بلدة بيت أمر شمالًا، واعتقل ثلاثة فتية، وهم: وحيد حمدي أبو مارية، وقيس محمد كامل أبو مارية ، وهما أسيران محرران، ومالك عايش خليل أبو مارية، حيث تم نقلهم إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" جنوبًا.وأشارت المصادر إلى أنه صاحب عمليات الاعتقالات تفتيش عدة منازل بطرق همجية، وتكسير للأبواب، وتحطيم للأثاث، والاستيلاء على أجهزة هواتف خلوية، وتفتيش منزلي الأسيرين المحررين نافذ الشوامرة، ومحمد أبو عرقوب من بلدة دورا جنوب الخليل.// انتهى //09:56ت م0027