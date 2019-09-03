مكة المكرمة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للصحة العامة حملة لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بمحافظة بحرة، لاستكشاف البعوض ومكافحة تكاثره بالمنطقة، بمشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة، وذلك لتوعية وتثقيف السكان والحد من مخاطر انتشار البعوض.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة بالأمانة المهندس محمد باحارث، أن الحملة شملت زيارة مواقع مختلفة بالمحافظة حيث تم تغطية الوحدات السكنية بأعمال المكافحة الوقائية داخل المنازل وخارجها، مشيراً إلى استخدام مبيدات سائلة وأقراص لمكافحة يرقات البعوض، كاشفاً عن زيارة 189 وحدة سكنية، و 8 مباني تحت الإنشاء، و 19 منزلاً مهجوراً، إضافةً إلى 3 مساجد بمحافظة بحرة.وأشار باحارث إلى مشاركة 61 أخصائي استكشاف وفني خلال حملة مكافحة البعوض، محملين بـ 45 جهاز مكافحة يدوي، و 8 أجهزة مكافحة محمولة على السيارات، إضافةً إلى مشاركة 17 مثقفاً صحياً من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة.// انتهى //10:00ت م0028