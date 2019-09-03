الأحساء 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسدشنت عدد من الجهات الحكومية في محافظة الأحساء مسارات مخصصة لخدمة المتقاعدين في مقراتها بالتعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد.وجرى تدشين هذه المسارات في الأحوال المدنية، وصندوق التنمية العقاري، ووزارة التجارة والاستثمار، والمديرية العامة للجوازات، وبنك التنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.وتهدف هذه المسارات إلى خدمة متقاعدي المؤسسة العامة للتقاعد الذين يزورون هذه الجهات لإنجاز معاملاتهم، حيث يتوجه المتقاعد مباشرة إلى هذه المسارات وتقوم الجهة بخدمته وإنجاز معاملته بعد إبراز بطاقة المتقاعد التعريفية التي تصدرها المؤسسة، ويمكن الحصول عليها من فروع المؤسسة المنتشرة في المملكة ومن خلال تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد تبنت مبادرة مسارات لخدمة المتقاعدين بالتعاون مع الجهات الحكومة تماشياً مع استراتيجيتها 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين.// انتهى //11:23ت م0046