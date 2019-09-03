الدرب 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأكمل مكتب تعليم محافظة الدرب، توزيع السائقين على حافلات النقل المدرس، التي تم تهيئتها لنقل طلاب وطالبات مدارس المحافظة هذا العام من مقار سكنهم إلى مدارسهم.وأوضح مدير المكتب جابر بن أحمد مجرشي، أن عدد المستفيدين من الخدمة بلغ 1910 طلاب، و 2400 طالبة، حيث تم تخصيص 35 حافلة لمدارس البنين، و 45 حافلة لمدارس البنات، مشيراً إلى أن جميع السائقين من السعوديين وهم ممن لديهم خبرة سابقة في هذا العمل وسبق أن عملوا في الأعوام الماضية، وتم التعاقد معهم لمدة 4 سنوات، وأُعطوا دورات متفرقة في مجال الأمن والسلامة، وكيفية التعامل مع الطلاب والطالبات خلال عملية نقلهم وحتى وصولهم للمدارس والعكس.// انتهى //11:27ت م0047