نجران 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسوزّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة شرورة أمس، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة 3070 حقيبة مدرسية على أبناء وبنات المستفيدين من خدمات الجمعية، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، بدعم من صندوق سابك الخيري "بر".ويأتي توزيع الحقائب المدرسية ضمن مشاريع الجمعية وأنشطتها، وحرص القائمين عليها بتوفير الاحتياجات الأساسية ومنها المدرسية لأبناء مستفيدي الجمعية، وتشجيعهم مع بداية العام الدراسي.// انتهى //11:30ت م0048