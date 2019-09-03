بغداد 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأطلقت قوة عراقية مشتركة اليوم عملية أمنية من أربعة محاور لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي ,مركز محافظة الأنبار غربي العراق.وأفاد مصدر أمني محلي أن العملية المسندة بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي, تستهدف تفتيش جزيرة البغدادي وصولا إلى بحيرة الثرثار شمالاً, وتعقب خلايا "داعش" الإرهابية الموجودة في المنطقة المذكورة.// انتهى11:40ت م0052