جيزان 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان, ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية مطلع الأسبوع الحالي, عدداً من الفعاليات وذلك ضمن الأسبوع التمهيدي للأمن والسلامة المدرسية بمدارس المنطقة , بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة وتزامناً مع انطلاقة العام الدراسي.وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم جازان محمد بن يحيى قحل , أهمية تفعيل برنامج السلامة في المدارس خلال الأسبوع التمهيدي, الذي يشمل التعريف بمخارج الطوارئ ، وممرات الإخلاء ونقاط التجمع ، ووسائل الإنذار والإطفاء ، والتحذير من مواقع الخطر إن وجدت مع سرعة معالجتها بالتواصل مع الجهات المختصة ، والتعريف بأعضاء لجنة السلامة والطوارئ مع بيان مهام اللجان التنفيذية لخطط الإخلاء ، بالإضافة إلى توجيهات عامة عن السلامة كالمحافظة على وسائل السلامة والحماية وكيفية التعامل مع المخاطر وكذلك تنظيم مسابقات متنوعة حول السلامة والإسعافات الأولية والإخلاء والإطفاء ، والتدريب على تنفيذ فرضية الإخلاء بمشاركة الطلاب ومنسوبي المدارس ، مشيراً إلى ضرورة إرسال تقرير تفعيل برنامج السلامة المدرسية من قبل المدارس وفق النموذج المعد.وشدد قحل على حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان إعطاء جانب الأمن والسلامة المدرسية اهتمامًا كبيرًا، منوها بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ممثلة في إدارة السلامة لتعاونها وحرصها وتزويد إدارة الأمن والسلامة المدرسية بكل جديد في أمن وسلامة المدارس ، مقدمًا شكره لقادة وقائدات المدارس بتعليم جازان لحرصهم على تفعيل أسبوع السلامة وجهودهم في استكمال اشتراطات السلامة بمدارسهم.// انتهى //11:59ت م0054