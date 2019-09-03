أبها 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، ندوة بعنوان "الابتكار في برنامج المسؤولية الاجتماعية".وتمحورت الندوة التي لاقت حضوراً لافتاً من الشباب والفتيات، حول الابتكار في برامج المسؤولية الاجتماعية ودوره كثروة للمستقبل، كما تم مناقشة مشكلة "توريث الحلول"، كما تطرقت الندوة إلى مجالات الابتكار سواء من حيث الفكرة والتنفيذ والمستفيدين ودعم العناصر ودعم الإنتاج، والمكان والزمان، وعرض أسباب الابتكار في إطار مبدأ المسؤولية الاجتماعية من خلال محدودية الموارد وتعقد المشكلات والتنافسية وثورة الابتكار والعوائد المنتظرة، وكيفية تعزيز الابتكار.// انتهى //12:11ت م0056