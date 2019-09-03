أبها 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأزالت بلدية مركز "مربة" التابع لمنطقة عسير خلال اليومين الماضيين العشرات من الأكشاك وبسطات البيع العشوائية ، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن حملات الإزالة التي نفذتها بلدية "مربة" ، أسفرت عن إزالة الكثير من هذه البسطات المخالفة التي لم تحصل على تراخيص نظامية.وأشار إلى عدم توفر الاشتراطات اللازمة ووسائل السلامة في مواقع البيع العشوائي, مؤكدًا أن الحملة تهدف كذلك إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.// انتهى //14:10ت م0089