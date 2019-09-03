حائل 4 محرم 1441هالموافق 3 سبتمبر 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة حائل فيصل بن عيد الشمري وأعضاء مجلس الإدارة.وفي بداية اللقاء أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أهمية دور مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية , كما حث سموه على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة والعمل وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بمنطقة حائل فيصل بن عيد الشمري عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه مؤكداً حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على العمل بجد وإخلاص في كل ما يحقق الارتقاء بالعمل الأهلي بالمنطقة بإذن الله .// انتهى //14:13ت م0090