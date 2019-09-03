بريدة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسنظَّمت جامعة القصيم، ممثلة في مركز أبحاث العلوم الشرعية واللغوية بعمادة البحث العلمي أمس برنامجين تدريبيين في البحث العلمي "جدير، وواعد".واستهدف البرنامجان أعضاء هيئة التدريس من معيدين ومحاضرين وأساتذة مساعدين في كليتي الشريعة واللغة العربية بالجامعة، حيث بلغ عدد المتدربين لكلا البرنامجين 161متدرباً ومتدربة، وذلك مع انطلاقة الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.وناقش برنامج "واعد" الذي تم تخصيصه لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة "أستاذ مساعد" في الكليتين على مدى يومين متتاليين، حيث ألقى الدكتور عبدالله محمد الغدوني والدكتور عبدالله عبدالرحمن الهدية دورةً تدريبيةً في اليوم الأول حول: (البحث العلمي: لوائح وإجراءات ومشاركات)، وذلك في مسرح العيادات الطبية، كما تم تناول موضوعات تهم عضو هيئة التدريس منها إجراءات الترقيات والتفرغ والاتصال العلمي وتوصيات مهمة في نشر الأبحاث واجتيازها وقبولها، مع استعراض أبرز المشكلات التي يواجهها عضو هيئة التدريس وكيفية التغلب عليها.وفي اليوم الثاني والأخير لبرنامج "واعد" قدم الدكتور محمود عبدالله فرو دورةً تدريبيةً حول مهارات استخدام التكنولوجيا في البحث العلمي، وذلك في قاعة التدريب بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.كما استهدف برنامج "جدير" تدريب المعيدين والمعيدات وطلاب وطالبات الدراسات العليا في كليتي الشريعة واللغة العربية على مدى يومين متتاليين، حيث ألقى الدكتور محمود عبدالله فرو دورةً تدريبيةً في اليوم الأول من البرنامج حول "مهارات استخدام التكنولوجيا في البحث العلمي"، وذلك في قاعة التدريب بكلية اللغة العربية، وفي اليوم الثاني ألقى الدكتور محمد إبراهيم الحمد دورةً تدريبيةً أخرى بعنوان: اختيار الموضوع وعنوان البحث والخطة وعناصرها، وذلك في مسرح العيادات الطبية.// انتهى //14:14ت م0091