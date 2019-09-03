بقيق 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي اليوم, حملة بلدية بقيق "شرقية جميلة بلا أنقاض"، بحضور رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج, ورئيس المجلس البلدي عبدالله بن عايد آل عايد, وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمحافظة.وأوضح رئيس البلدية أن الحملة تهدف إلى إزالة جميع الأنقاض والمخلفات وجميع الملوثات البصرية بالمحافظة والهجر التابعة لها وتحسين المشهد الحضري للمحافظة وسط بيئة حضارية ذات طابع إنساني خالي من التشوهات، مشيراً إلى أن الحملة تشمل جميع أحياء المحافظة السكنية والساحات العامة والهجر التابعة والمنطقة الصناعية وسوق الماشية وفق الجدول الزمني المعد لذلك، حيث سيشارك في الحملة 5 مشرفين و 61 عاملًا وسائقي المعدات والآليات الخاصة بمقاول النظافة بمساندة 30 معدة وآلية تابعة للبلدية.وبين أنه جرى الاستعداد والتحضير للحملة بعقد اجتماعات موسعة بين البلدية والجهات ذات العلاقة لحصر جميع المواقع التي تتواجد بها أنقاض وملوثات بصرية حتى يمكن رفعها تدريجياً من جميع نقاط التجمعات وتسوية ومسح الأراضي بعد رفع الملوثات منها.ودعا المهندس فارس الجميع من شركات ومؤسسات وأفراد بعدم ترك تراكم تلك الأنقاض وغيرها من الملوثات البصرية ورفع مستوى التثقيف البيئي بالتخلص من المخلفات سواء كان نفايات أو أنقاض وغيرها بوضعها في الأماكن المخصص لها، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر تطبيق بلاغاتي، أو من خلال مركز 940.// انتهى //14:14ت م0092