الباحة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, تقريراً مفصلاً عن جاهزية مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي التي استقبلت أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، وعدة تقارير مماثلة عن البرامج التدريب والمناشط التعليمية المنوعة، التي نفذت في المنطقة خلال إجازة صيف هذا العام‪.‬جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني وعدد من قيادات إدارة التعليم بالباحة .واستمع سمو أمير الباحة خلال الاستقبال إلى شرح من الدكتور الزهراني عما تضمنته تلك التقارير من منجزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمة التي جرى تنفيذها خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن ذلك جاء تماشياً مع توجيهات سمو أمير المنطقة، التي تحث على البداية الجادة للعام الدراسي، وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد لبلوغ الأهداف التربوية والتعليمية، وبدعم مباشر من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.‬وبين أن جميع مدارس تعليم المنطقة كانت على أتم الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات, حيث عمدت الإدارة إلى بناء خطة إشرافية لزيارة مدارس المنطقة لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية بما يحقق تطلعات القيادة للارتقاء بمسيرة التعليم بالمنطقة وبما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤيته المباركة، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة بما يلقاه التعليم من متابعة دائمة التي تعد حافزاً لبذل قصارى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة التربوية والتعليمية‪.ونوه الأمير حسام بن سعود بما تضمنته التقارير من منجزات تهدف إلى الرقى بمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح سير العملية التعليمية.وحث على ضرورة التركيز على الأداء التربوي الرامي إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال ما يمثله المعلمين والمعلمات من القدوة الحسنة في غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، مشيراً إلى أهمية استثمار المقدرات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعم مسيرة التعليم في المملكة.وأبان سمو أمير منطقة الباحة أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تستهدف العديد من الأهداف التعليمية التي تسعى القيادة لتحقيقها من خلال الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التعليم ، مشيراً إلى أن تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مواكبة مطلوبة لمتطلبات التعليم الحديث، منوهاً بما يشهده التعليم من تطوير في بقيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، وجهود سمو ولي العهد يعد مرتكزاً هاماً نحو بناء نهضة الوطن بسواعد أبنائه وبناته ولتحقيق رؤية القيادة التي تبذل جهوداً جبارة ودعماً سخياً، سعياً لتطوير مسيرة التعليم، متمنياً سموه لمنسوبي قطاع التعليم التوفيق والإعانة.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:30ت م0097