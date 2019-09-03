لندن 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال صوت أعضاء البرلمان اليوم على عدم السماح له بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.وأفادت الصحف أن رئيس الوزراء البريطاني حث نواب البرلمان على عدم التصويت لمصلحة "أي تأخير لا طائل منه" للخروج من الاتحاد الأوروبي.وأفادت بتظاهر المئات من البريطانيين خارج مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بالعاصمة “لندن” احتجاجا على خطط الحكومة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.وأبرزت الصحف إعلان الحكومة البريطانية، أن البحرية الملكية رافقت 50 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز لحماية حرية الملاحة البحرية في هذا الممر المائي.وذكرت الصحف أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات بدون طيار "درون" إلى الخليج العربي في ظل حالة التوتر مع إيران، ورجحت تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى، إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.وقالت أن إسرائيل أظهرت ضحايا مزيفين من أجل وقف هجوم حزب الله اللبناني، وذلك بنشر شريط فيديو مزيفا يظهر جنوداً إسرائيليين مصابين لإقناع حزب الله بأن هجومه على عربة عسكرية حقق أهدافه.وتحدثت الصحف عن قرار الحكومة الهندية مراجعة القوائم للتمييز بين المهاجرين وبقية السكان قد يؤدي بعدد كبير من الهنود إلى فقدان الجنسية لسبب بسيط أو عدم وجود وثائق تثبت هوياتهم مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ويهدد مستقبلهم في بلدهم، مشيرة إلى أن 1.9 مليون شخص شطبوا من قوائم السكان المواطنين بناء على قرار من المحكمة العليا.وأشارت إلى تحذير زعماء السكان الأصليين بالبرازيل من خطر احتراق الغابات في البلاد، ودعوتهم إلى وقف الحرائق وتدمير الغابات، وأن أسباب الحرائق ربما تكون بسبب عمليات التنقيب عن المعادن.// انتهى //14:30ت م0099