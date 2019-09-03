بيش 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة بيش بمنطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان " شرح كتاب دليل الطالب "، يلقيه إسماعيل بن إبراهيم فقيه، وذلك بجامع الراجحي بالمحافظة.ويأتي إقامة المحاضرة التي ستقام بعد صلاة العشاء، ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال هذا العام الهجري الحالي.// انتهى //14:34ت م0100