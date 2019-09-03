مكة المكرمة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات اليوم, اللقاء الاستطلاعي الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ تحت عنوان "رؤى التميز في ساعة النشاط" بإشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القلطي, وبحضور مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة الغامدي.واستهدف اللقاء 1000 رائدة نشاط ومنسقات التطوع ومعلمات التربية البدنية ومنسقات جلوب ومنسقات ريادي, بهدف عرض خطة إدارة نشاط الطالبات الدراسي الأول للمشاريع الوزارية والمبادرات والبرامج الإضافية والتعريف بمجالات إدارة النشاط وأهداف كل مجال وتوضيح آلية سجلات رائدة النشاط وتكريم الرائدات على الجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة غير الصفية لعام 1439 - 1440هـ.ويهدف اللقاء إلى استعراض خطة إدارة نشاط الطالبات للمشاريع الوزارية ومراحلها وبرامجها المقدمة لرفع المستوى التحصيلي لطالباتنا للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتكريم رائدات النشاط على الجهود التي بذلوها في تنفيذ الأنشطة غير الصفية لعام 1439 - 1440هـ.وناقش اللقاء التهيئة البيئة والخدمات المدرسية والمراكز الثقافية الصيفية الملائمة لممارسة الأنشطة غير الصفية المساندة للعملية التربوية والتعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الطالبات لممارسة الهوايات التي تتناسب مع قدراتهن ومواهبهن وميولهن وتعزيز المهارة لدى الطالبات واكتشاف الموهوبات في جميع المجالات.وفي ختام اللقاء جرى تكريم جميع المستهدفات على الجهود التي بذلنها في تنفيذ الأنشطة غير الصفية لعام 1439 - 1440هـ , كما قُدمت لهن شهادات الشكر والدروع التذكارية.// انتهى //14:35ت م0101