الخرطوم 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم, منخفضاً عند 14518.109 نقطة.ومقارنة بتداول أمس فقد إرتفع حجم التداول من 58,954,512 الى 272,582,307 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 364%.وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 211,134 إلى 1,289,651 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 511%، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 44 صفقة إلى 168 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت273%.// انتهى //16:07ت م0170