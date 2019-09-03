اقتصادي / مؤشر الخرطوم يغلق منخفضًا
الثلاثاء 1441/1/4 هـ الموافق 2019/09/03 م واس
الخرطوم 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم, منخفضاً عند 14518.109 نقطة.
ومقارنة بتداول أمس فقد إرتفع حجم التداول من 58,954,512 الى 272,582,307 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 364%.
وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 211,134 إلى 1,289,651 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 511%، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة من 44 صفقة إلى 168 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت273%.
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16:07ت م
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