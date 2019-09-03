بغداد 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في مكتبه بقصر السلام ببغداد اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له.وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي بأن الجانبين بحثا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة, إضافة لاستعراض الرئيس العراقي نظرة بلاده للمشكلات الدولية والإقليمية المتمركزة على تحقيق السلام والاستقرار, والنأي بالعراق عن سياسة المحاور, مشددًا على أهمية دور الجامعة العربية في تنسيق وتوحيد الرؤى بين الدول العربية الأعضاء, وما من شأنه إنهاء التوترات وإيجاد حلول للأزمات.من جانبه، قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية عرضًا لرؤية الجامعة حول مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة العربية والإقليمية.إلى ذلك عقد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع أبو الغيط استعرضا فيه المحاور التي تناولتها مباحثاتهما, والتي شملت الأوضاع العربية وأمن الخليج وموقف العراق والجامعة العربية منها.// انتهى //16:18ت م0174