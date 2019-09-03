الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسنظم برنامج المشاركة المجتمعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لقاء تكريمي للمتطوعين المتميزين خلال موسم حج 1440 هـ.كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بشائر همام صديق أصغر متطوعة من أبناء منسوبي صحة مكة المكرمة و المتطوع أنس خالد الردادي الذي قدم 500 ساعة تطوعية بإدارة برنامج المشاركة المجتمعية، وسميرة انيس شودرى التي قدمت 1000 ساعة تطوعية، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجاً للجهود التي بذلها المكرمون المتطوعون في العمل بصحة مكة المكرمة بموسم الحج سواءاً أفراداً أو فرق تطوعية بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها القائمين ببرنامج المشاركة المجتمعية من خلال إستقطاب شركاء الصحة من القطاع الخاص الذين ساهموا بمساندة صحة مكة المكرمة في تقديم الخدمات الصحية بموسم الحج من خلال البرامج والإتفاقيات التي أعدت لتجويد وتعزيز الخدمات الطبية والتوعوية والتثقيفية لأهالي مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين والزوار.من جانبها أوضحت مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن حسن شعيب أن برنامج المشاركة المجتمعية يهدف إلى دمج وتمكين جميع مكونات المجتمع للمشاركة بفعالية في التنمية الصحية للمجتمع السعودي، تحقيقاً لرؤيته في خلق مجتمع واعي بتحدياته ومساهم فاعل في مواجهتها وتعظيم أثر مساهمة المجتمع في التنمية الصحية.وجرى خلال اللقاء تكريم منفذي الأنشطة بالبرنامج وكذلك الداعمين من رجال الأعمال، وفريق أنا صحي التطوعي الذي قدم الدعم عبر ثلاث مواقع صحية أثناء فترة الحج.// انتهى //16:31ت م0178